Filip Pavlovic (25) teilt gegen Janika Jäcke (30) und Janina Celine Jahn (25) aus! Der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat war in der diesjährigen Staffel des Kuppelformats heftig mit Janina aneinander geraten: Die 25-Jährige hatte behauptet, Filip vor der Show getroffen und einen Korb gegeben zu haben. Das hatte der Deutsch-Kroate allerdings vehement bestritten. Nun mischte sich auch Janika in den Streit ein – und stärkte Janina den Rücken. Das kam bei Filip offenbar gar nicht gut an: Im Netz rastete der Influencer aus!

"Janika, was ist los mit dir? Bist du wirklich so uninteressant, dass du dich so viel mit mir befassen musst?", schimpfte Filip in einer Insta-Story. Danach wandte er sich an die zweite Blondine: "Und Janina Celine, Madame, du bist ja der Meinung, dass alles so gelaufen ist, wie du es dir gedacht hast. Dann hau doch diese ganzen beschissenen Screenshots hoch, die du hast." Mit den Bildschirmfotos hatte Janina Filip in der Show gedroht: Die könnten beweisen, dass sie dem Streithahn damals eine Abfuhr erteilte.

Der 25-Jährige forderte sie deshalb auf, die Screenshots einfach zu veröffentlichen. In der Zukunft will er sich von jetzt an aber offenbar nicht mehr mit ihr oder Janika befassen: "Ihr beide geht mit richtig auf die Nerven, richtig auf die Eier. Ich kann das nicht mehr hören. Ich möchte gar nicht mit euch beiden in Verbindung gebracht werden."

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke, Influencerin

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic 2019 in Barcelona

