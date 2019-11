Janika Jäcke (30) versteht die Welt nicht mehr! Gerade sucht ihre Flirtshow-Kollegin Janina Celine Jahn (25) im TV wieder nach der großen Liebe. Ihr Einzug in die Bachelor in Paradise-Villa sorgte allerdings für großen Ärger. Weil sie behauptet hatte, dass Filip Pavlovic (25) sich mehr von ihr erhofft hatte und sie nach einem Date in ihre Wohnung begleiten wollte, reiste der Paradies-Bewohner kurzerhand ab. Janika steht in dieser Sache hinter ihrer Freundin. Gegenüber Promiflash stellt sie nämlich klar: Janina Celine sage die Wahrheit!

Beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg plaudert Janika im Gespräch mit Promiflash aus, dass Janina Celine ihr schon lange vor der Sendung von den Treffen mit dem 25-Jährigen erzählt habe: "Sie rief mich danach an und meinte: 'Janika, Filip wollte gerade ernsthaft mit mir nach oben, der hat's 'ne Stunde versucht' – und sie hat eben Nein gesagt." Die beiden Rosen-Ladys hätten sich zu dem damaligen Zeitpunkt besonders nahegestanden, darum vertraue Janika ihrer Freundin in dieser Sache voll und ganz.

Warum Filip den vermeintlichen Flirt-Versuch mit der Beauty abstreitet, kann die Der Bachelor-Teilnehmerin von 2017 nicht nachvollziehen: "Ich denk mir halt: Warum steht er nicht dazu? Es ist doch nichts Schlimmes. Steh dazu und alles ist gut. Aber belüg' dich doch nicht selbst." Sie hatte den Hamburger damals ganz anders kennengelernt und findet seine Reaktion ziemlich übertrieben.

Instagram / janikajaecke Janina Celine Jahn und Janika Jäcke

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic 2019 in Barcelona

Instagram / janikajaecke Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Janika Jäke

