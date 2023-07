Er schlug Britney Spears: Leibwächter wird nicht angeklagt!

Ihm drohen keine Konsequenzen! Gestern hatte es Unruhe um Britney Spears (41) gegeben. Die Sängerin hatte zusammen mit ihrem Mann Sam Asghari (29) ein Casino besucht. Dort wollte sie dem Basketballer Victor Wembanyama (19) eigentlich nur zu seinem Sieg gratulieren – doch alles kam anders. Stattdessen verpasste der Bodyguard des Sportlers ihr eine Ohrfeige. Angeblich soll die "Toxic"-Interpretin ihn deswegen auch angezeigt haben. Strafrechtlich belangt wird der Leibwächter aber nicht!

Wie TMZ berichtet, wird der Sicherheitsmann nicht angeklagt. Das Las Vegas Metropolitan Police Department erklärte dazu, dass die Untersuchungen am Freitagmorgen abgeschlossen wurden. Demnach "wird keine Anklage erhoben". Weitere Details sind zu dieser Entscheidung aktuell nicht bekannt. Auch Britney selbst äußerte sich dazu bisher noch nicht.

Gestern Abend hatte Britney sich jedoch via Instagram zu dem brisanten Vorfall zu Wort gemeldet. "Es war sehr laut, also tippte ich ihm auf die Schulter. [...] Sein Bodyguard gab mir vor versammelter Mannschaft eine Ohrfeige", hatte die 41-Jährige in einem Statement geschildert. Das Ganze sei ihr unfassbar peinlich.

Anzeige

Getty Images Victor Wembanyama, NBA-Spieler

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de