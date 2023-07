Schlag ins Gesicht: Britney Spears soll Anzeige erstatten!

Er soll nun die Konsequenzen tragen! Britney Spears (41) sorgte in den vergangenen Wochen eher mit ihrem fragwürdigen Content auf Social Media für Aufsehen. Doch vor wenigen Stunden wurde publik gemacht, dass die Sängerin angeblich von einem Bodyguard eines NBA-Stars ins Gesicht geschlagen wurde. Anscheinend hatte sie zuvor lediglich um ein Foto mit dem Sportler bitten wollen. Nun hat Britney offenbar Anzeige erstattet!

Wie People berichtet, soll das Las Vegas Metropolitan Police Department bestätigt haben, dass ein Polizeibericht eingereicht wurde. Dabei sollen "Beamte am Mittwoch gegen 23 Uhr auf eine Untersuchung wegen Körperverletzung in Las Vegas" reagiert haben. Zuvor wurde Britney angeblich in einem Casino von einem Mitglied des Sicherheitsteams der San Antonio Spurs geohrfeigt.

Zu einer Verhaftung soll es bisher nicht gekommen sein. Kurz nach der Ohrfeige soll sich der Sicherheitsmann bei Britney entschuldigt haben. "Du verstehst, wie es ist, wenn man von Fans umschwärmt wird", habe er laut TMZ zu der "...Baby One More Time"-Interpretin gesagt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears in ihrem Anwesen im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de