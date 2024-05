Brooke Shields teilt Geheimnis: So hält ihre Ehe mit Chris

Seit 23 Jahren ist Brooke Shields (58) bereits mit ihrem Ehemann Chris Henchy verheiratet. Was das Geheimnis ihrer jahrzehntelangen Ehe ist, verriet die "Die Blaue Lagune"-Darstellerin im Interview mit US Weekly: "Tragt immer Vergebung im Herzen, aber achtet darauf, dass ihr immer über Probleme sprecht." Brooke ergänzte: "Vergebt nicht einfach alles und sagt: 'Nun ja, ich denke, so ist es nun einmal', oder 'ich werde dir dein Verhalten verzeihen'. Tut das nicht nur, um den Frieden zu wahren."

Laut dem "Jane The Virgin"-Star ist der Schlüssel zu einer funktionierenden Ehe die Bereitschaft, sich zu vergeben. Was Brooke allerdings noch wichtiger findet, ist die richtige Kommunikation. In Zeiten des Streits sollten beide Partner voneinander wissen, wie der jeweils andere die Situation interpretiert und was er genau ausdrücken möchte. "Anstatt mit dem Finger zu zeigen und zu sagen: 'Du bist schuld, dass ich mich jetzt so fühle', sollte man einfach sagen: 'Ich muss ehrlich sein. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als das passiert ist, was war denn da los mit dir?'", erklärte Brooke ihren Umgang mit kritischen Situationen in ihrer Ehe. Sie fügte hinzu, dass Menschen nur dann Fortschritte machen können, wenn sie ihre "gegenseitige Kommunikation und Empathie" verstehen.

Bei ihr und ihrem Mann Chris scheinen die Tipps in der Praxis super zu funktionieren. Neben ihrer langjährigen Ehe machen ihre zwei gemeinsame Töchter Rowan Francis und Grier Hammond das Familienglück perfekt. Mittlerweile sind die beiden Mädels selbst erwachsen. Die 20-jährige Rowan ist bereits von zu Hause ausgezogen und besucht das College, was Mama Brooke alles andere als leicht fiel. Nun muss sie bald auch die Jüngste im Bunde ziehen lassen. Im September wird auch die 18-jährige Grier ihr Elternhaus verlassen, um aufs College zu gehen. Dann können die "Lipstick Jungle"-Darstellerin und ihr Chris sich voll und ganz auf ihre Zweisamkeit konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Brooke Schields im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Shields, Chris Henchy die Töchter Rowan und Grier Henchy im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Brookes Tipps für eine langjährige Beziehung? Ich stimme ihr zu. Klare Kommunikation ist der Schlüssel! Freut mich, wenn's funktioniert. Ich bin da aber skeptisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de