Im Beziehungswirrwarr: Machine Gun Kelly zeigt neues Hobby

Was ist eigentlich los zwischen Machine Gun Kelly (34) und Megan Fox (38)? Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass das On-off-Paar nicht länger verlobt ist. Kurz darauf wurden die Schauspielerin und der Musiker dann jedoch wieder turtelnd beim Stagecoach-Festival gesehen. Von dem ganzen Beziehungswirrwarr scheint sich der Rockstar jetzt eine Auszeit zu nehmen. In seinem neuen Instagram-Post zeigt MGK den Fans sein neues Hobby. In dem Video erklärt er: "Ich nehme diesen Holzblock und schnitze daraus ein norwegisches Schiff!" Gesagt, getan: Am Ende des Clips präsentiert der Rapper stolz sein selbst gebasteltes Kunstwerk. "Wow! Was kannst du eigentlich nicht?", loben ihn zahlreiche Nutzer in den Kommentaren.

Doch den Usern fallen noch weitere Details auf. Während MGK das Schiff schnitzt, läuft im Hintergrund sein Song "Last November". Das herzzerreißende Lied handelt von dem ungeborenen Kind des Paares. Denn Megan hatte vor einigen Wochen eine Fehlgeburt erlitten, wie sie im Interview bei "Good Morning America" verriet. "Meine erste Holzschnitzerei. Für eine besondere Seele, die wiedergefunden werden wird", kommentierte der Musiker zusätzlich seinen Post. Viele Fans vermuten nun, dass er damit das verlorene Baby meinen könnte. "Ich glaube, ich weiß, wer die Seele ist...", vermutet nicht nur ein User.

Während Machine Gun Kelly offenbar Ablenkung in seinem neuen Hobby sucht, scheint Megan auf äußerliche Veränderung zu setzen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die "Transformers"-Bekanntheit ein Selfie auf Instagram, mit dem sie für eine Überraschung sorgte. Auf dem Schnappschuss trägt das Model einen braunen Bob und einen Pony! Erst wenige Tage zuvor hatte sie noch ihre neue Kurzhaarfrisur in einem eisigen Blau präsentiert.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Wie findet ihr es, dass Machine Gun Kelly jetzt schnitzt? Toll. Ich denke, es ist für ihn sicher eine schöne Ablenkung von allem. Ich weiß nicht. Sollte er nicht lieber Zeit mit Megan verbringen? Ergebnis anzeigen



