North West feiert mit "König der Löwen" ihr Musicaldebüt!

North West (10) feierte ihr erstes großes Bühnendebüt! In einer Liveshow von "König der Löwen" stand die Tochter von Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) als Simba auf der Bühne – Clips zeigen, wie die 10-Jährige "I Just Can't Wait to Be King" performte. Wie ein Profi rockt sie ihren Auftritt in einem Löwenkostüm. Ein Insider erzählte auch Us Weekly: North hatte Spaß! "Sie lächelte, wirkte etwas nervös, aber trotzdem selbstbewusst. Es schien ihr zu gefallen und sie gab ihr Bestes. Sie sah glücklich aus und war immer am Lachen", berichtete der Informant.

Ihre Familie unterstützte die Nachwuchssängerin im Publikum. Aufnahmen zeigen, dass ihre Oma Kris Jenner (68), Papa Kanye und Tante Kourtney Kardashian (45) mit ihrem Mann Travis Barker (48) das Event besuchten. Natürlich war auch Mama Kim mit von der Partie – sie teilte Backstage-Einblicke in ihrer Instagram-Story. Der Abend soll ein voller Erfolg gewesen sein, wie die Quelle weiter ausführte: "North winkte und klatschte zusammen mit den anderen. Sie war so süß, winkte und lächelte den Zuschauern zu, als sie die Bühne verließ. Es wirkte so, als wolle sie nicht, dass der Abend zu Ende geht."

Damit startet North mit nur zehn Jahren ihre musikalische Karriere. Zuschauer können den Werdegang des Kardashian-Sprosses seit seiner Geburt bei Keeping Up with the Kardashians und später bei The Kardashians verfolgen. Dort hält sie ihre Familie mit ihren Geschwistern Saint West (8), Chicago West (6) und Psalm West (5) auf Trab. Es ist für North nicht der erste Ausflug in die Musikwelt – mit Papa Kanye stand sie bereits mehrfach auf der Bühne. Wie Mirror berichtete, sei sogar ihr erstes Album in Planung. "Hallo, ich bin es, Northie. Ich habe an einem Album gearbeitet. Es heißt 'Elementary School Drop Out'", gab die berühmte Tochter laut der Zeitung bekannt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

MEGA Kanye West und North West bei Basketballspiel im Oktober 2022

