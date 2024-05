So emotional feiert Toni Kroos sein letztes Madrid-Heimspiel

Hier ging ein Stück Fußballgeschichte zu Ende. Toni Kroos (34) verkündete nach zehn Jahren seinen Abschied bei Real Madrid und zeitgleich sein Karriereende. In einem letzten Heimspiel gegen Real Betis, das am Ende 0:0 ausging, stand er noch einmal für seinen Club auf dem Platz. Schon vor Spielbeginn ehrten die Fans ihr Idol mit einer Choreo in der Real-Kurve, bei der es hieß: "Danke, Legende." Hinzu kam tosender Applaus, als der Fußballstar den Rasen betrat – seine Mitspieler standen für ihn Spalier.

In der 86. Minute wurde der Mittelfeldspieler ausgewechselt. Hier waren die Emotionen schließlich auch bei dem Spieler selbst nicht mehr zu halten. Unter tosendem Beifall verließ er den Platz und schloss am Spielfeldrand seine Tochter in die Arme. Ein herzerwärmender Clip auf Instagram zeigt, wie diese weinend ihren Papa umarmte – hier kamen schließlich auch Toni selbst die Tränen. Umarmungen gab es auch von seinen zwei weiteren Kindern, den restlichen Mitspielern und Trainer Carlo Ancelotti. Ehefrau Jessica Kroos und seine drei Kinder unterstützten ihren Liebsten im Stadion. Natürlich alle im passenden Trikot mit der Nummer Acht und dem Namen Kroos.

Der Fußballstar hat eine herausragende Karriere hinter sich, gehört zu den größten deutschen Fußballern. Im Jahr 2014 wechselte der Sportler vom FC Bayern München zu Real Madrid. In der spanischen Liga feierte er mit seiner Mannschaft 22 Titel – darunter vier Meistertitel und vier Champions-League-Siege. Zwar zelebrierte der Sportstar mit seinem letzten Ligaspiel bereits einen Abschied, ganz vorbei ist es aber glücklicherweise noch nicht. Am 1. Juni steht das Champions-League-Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund an. Toni gehört außerdem zum Kader der diesjährigen Heim-EM. Bevor es für ihn in den endgültigen Fußball-Ruhestand geht, kann er also sogar noch weitere Titel auf seine lange Liste an Gewinnen setzen.

Getty Images Toni Kroos mit seiner Familie bei seinem letzten Heimspiel in Madrid am 25. Mai

Getty Images Toni Kroos bei seinem letzten Heimspiel in Madrid am 25. Mai

