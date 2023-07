Von Bodyguard geschlagen: Britney Spears meldet sich zu Wort

Britney Spears (41) bricht ihr Schweigen! Am Mittwochabend soll die Sängerin in einen Vorfall verwickelt worden sein. In einem Casino hatte sie den NBA-Star Victor Wembanyamas gesehen und daraufhin ein Foto mit ihm machen wollen. Der Bodyguard des Sportlers gab ihr jedoch eine Ohrfeige, woraufhin sie sogar auf den Boden gefallen sein soll. Ein Augenzeuge bestätigte den Vorfall bereits – jetzt meldet sich auch Britney!

In ihrer Instagram-Story schilderte sie ihre Sicht der Dinge: Britney habe den Basketballer gesehen und habe ihm lediglich zu seinem Erfolg gratulieren wollen. "Es war sehr laut, also tippte ich ihm auf die Schulter. [...] Sein Bodyguard gab mir vor versammelter Mannschaft eine Ohrfeige", erklärte die Musikerin. Victor hat in einem Statement gesagt, dass sie an ihm gezerrt habe – dies dementierte sie aber.

Die Ohrfeige soll so stark gewesen sein, dass Britneys Brille dabei weggeflogen sei. "In dieser Nacht kamen auch sehr viele Fans auf mich zu – und meine Sicherheitsleute haben niemanden geschlagen", betonte die US-Amerikanerin. Auch ihr Ehemann Sam Asghari (29) hat einiges zu dem Vorfall zu sagen. "Ich hoffe, dass der Mann seine Lektion lernt und seine Missachtung von Frauen ändert."

Getty Images Britney Spears, September 2014

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears mit ihrem Ehemann Sam Asghari, Juli 2019

