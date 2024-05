Personaltrainerin lüftet Geheimnis um Shakiras heißen Body!

So hält sich Shakira (47) fit! Die Sängerin ist für ihre straffen Bauchmuskeln bekannt und viele ihrer Fans fragen sich, wie sie es schafft, immer top in Form zu sein. Eines ist klar – es ist kein Zuckerschlecken! Jetzt gibt ihre Personaltrainerin Anna Kaiser preis, was hinter Shakiras Traumkörper steckt. Laut ihr trainiert die zweifache Mutter vier Tage pro Woche. "Ich konzentriere mich gerne auf Kraft- und Tanztraining getrennt. Manchmal, wenn sie einen sehr vollgepackten Tag hat, machen wir Cardio an einem Gerät, aber meistens machen wir Tanz-Cardio", plaudert Anna im Interview mit Us Weekly aus und ergänzt freudig: "Ich bringe ihr auch eine Reihe von Übungen bei, die sie dann in ihren Auftritten und Choreografien einsetzt, was wirklich Spaß macht."

Die Fitnesstrainerin gibt weitere Einblicke in Shakiras Trainingsprogramm: "Normalerweise beginnen wir mit einer 30- bis 45-minütigen Krafteinheit und fügen anschließend etwa 15 bis 30 Minuten Ausdauertraining hinzu. Sie liebt es, ihren Kopf mit einzubeziehen und neue Bewegungsabläufe zu erlernen, ohne sich dabei zu überanstrengen." Beim Krafttraining arbeitet die "Hips Don't Lie"-Interpretin laut Anna mit Gewichten zwischen drei und fünf Kilogramm, bevor sie sich beim anschließenden Kardiotraining noch mal so richtig auspowert. Doch ein guter Trainingsplan allein reicht leider nicht. Die richtige Ernährung ist auf dem Weg zum Traumbody das A und O. Wie ihre Personaltrainerin weiß, isst Shakira normalerweise ein Omelett und Grünzeug zum Frühstück, mittags einen Salat mit Proteinen und dann ein "kleines Abendessen" mit Eiweiß und gedünstetem Gemüse. "Darüber hinaus ist sie eine verrückte Naschkatze", witzelt Anna und verrät, dass die 47-Jährige zu Hause eine "Schublade voller Süßigkeiten" hat.

Neben ihrem regelmäßigen Training hat die "Whenever, Wherever"-Interpretin mit ihrer Musikkarriere und der Kindererziehung alle Hände voll zu tun. Ihre beiden Söhne Milan (11) und Sasha (9) stammen aus Shakiras Beziehung mit Gerard Piqué (37). Nachdem der Fußballer sie betrogen hatte, gab das Paar im Juni 2022 nach zwölf Jahren Beziehung seine Trennung bekannt. Aktuell will sie sich wieder mehr ihrer Karriere widmen. Ab November wird Shakira mit ihrem zwölften Studioalbum "Las Mujeres Ya No Lloran", in dem sie die Trennung von ihrem Ex verarbeitet hat, auf Tour gehen.

Shakira bei den MTV Video Music Awards 2023

Shakira, Sängerin

