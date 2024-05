Geheimes vom "Twilight"-Set: Diese Stars spielten fast mit!

Jeder, der in der Kinobranche tätig ist, träumt davon, das zu erreichen, was die Twilight-Streifen geschafft haben. Die beliebte Filmreihe, deren erster Teil "Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen" im Jahr 2009 in den deutschen Kinos anlief, hat Kristen Stewart (34), Robert Pattinson (38) und Taylor Lautner (32) zu internationalen Stars gemacht. Immer wieder tauchen interessante Fakten zur Arbeit am Set auf, die selbst die treuesten Fans noch überraschen: Für die Besetzung des Vampirs Riley, der sich in "Eclipse – Bis(s) zum Abendrot" der Verschwörung von Antagonistin Victoria anschließt, war beispielsweise einst der Harry Potter-Bösewicht Tom Felton (36) ein heißer Anwärter.

Die Rollen für die populären Vampir-Filme waren sehr begehrt und der eine oder andere dürfte überrascht sein, welche Weltstars für den Cast im Gespräch waren. Neben dem Draco-Malfoy-Darsteller stand auch Magic Mike-Star Channing Tatum (44) für die Besetzung von Riley zur Debatte. Das Rennen machte jedoch letztendlich Xavier Samuel (40), der durch seinen Part in "Eclipse – Bis(s) zum Abendrot" einem größeren Publikum bekannt wurde.

Auch High School Musical-Star Vanessa Hudgens (35) wollte Teil der "Twilight"-Saga werden und konkurrierte unter anderem mit Model Miranda Kerr (41) um die Rolle der Leah Clearwater. Letztendlich wurde die Figur des einzigen weiblichen Werwolfs jedoch von Schauspielkollegin Julia Jones verkörpert. Die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin Lucy Hale (34) war sogar für drei Charaktere im Gespräch. Neben der Rolle der Alice, die an Ashley Greene (37) ging, sprach sie ebenfalls für Leah vor. Auch beim Casting für die Volturi-Anhängerin Jane versuchte Lucy ihr Glück – ging jedoch letztlich leer aus.

Taylor Lautner verdrehte mit seinem Part als Jacob vielen "Twilight"-Fans den Kopf und stand somit im ständigen Wettstreit mit seinem Schauspielkollegen Robert Pattinson. Doch fast wäre der Publikumsliebling durch einen anderen Darsteller ersetzt worden. Die Figur von Jacob machte zwischen dem ersten und zweiten Film eine dramatische körperliche Veränderung durch. Deshalb entstanden Zweifel, ob der junge Schauspieler der Rolle nicht mehr gerecht werden könnte. Der One Tree Hill-Darsteller Michael Copon wurde kurzzeitig als Ersatz in Betracht gezogen, bevor Taylor für die Rolle an Körpermasse zulegte. "Ich habe das Gefühl, dass ich eher abnehmen muss. Im Moment wiege ich circa 90 Kilogramm. Taylor wiegt wahrscheinlich 65 Kilogramm, wenn er Glück hat", erklärte Michael dazu in einem Interview, wie Just Jared berichtet. Taylors Anhänger dürften rückblickend erleichtert sein, dass er seine Rolle schließlich doch behalten durfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Felton im März 2012 in Watford

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens und Lucy Hale, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Michael Copon in Beverly Hills, Juli 2009

Anzeige Anzeige

Welchen Schauspieler hättet ihr gerne in der "Twilight"-Saga gesehen? Tom Felton. Lucy Hale. Vanessa Hudgens. Michael Copon. Niemanden davon. Ich mag den Cast so wie er ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de