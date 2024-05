Erste Bilder: Ist Heinz Hoenig auf dem Weg der Besserung?

Fans von Heinz Hoenig (72) können fürs Erste aufatmen. Nachdem der Schauspieler bereits seit mehreren Wochen im Krankenhaus liegt und Berichten seiner Frau Annika zufolge in keinem guten Zustand war, scheint es jetzt wieder Grund zum Lächeln zu geben – denn Heinz hat die große Speiseröhren-OP überstanden. Bild am Sonntag lässt Gattin Annika ein erstes Foto vom Krankenhausbett zukommen, auf dem Heinz nicht nur wach ist, sondern auch ein kleines Lächeln auf den Lippen trägt. Seine Liebste hingegen strahlt von einem Ohr zum anderen. Gänzlich überstanden ist der OP-Marathon aber noch nicht: Heinz bereitet sich nun auf den Eingriff an der Aorta vor.

"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", erklärt Annika im Interview mit dem Magazin. Die Operation habe der "Das Boot"-Darsteller dank des Einsatzes der Ärzte gut überstanden. Mittlerweile könne Heinz sogar schon wieder reden: "[Er] kann reden, wenn auch bisher nur leise. Er bekommt Logopädie und ich unterstütze ihn täglich mit einfachen Sprechübungen, die man auch im Theater anwendet. Zusätzlich wird er durch einen Physiotherapeuten Schritt für Schritt mobilisiert. Er kann auf der Bettkante sitzen und mithilfe kurzzeitig stehen." Heinz müsse sich nun in Geduld üben, was wohl aber nie eine seiner besten Fähigkeiten war, so Annika. Aber der 72-Jährige sei Optimist und "kämpferisch".

Heinz war vor einigen Wochen aufgrund einer bakteriellen Infektion, die einen vor Jahren eingesetzten Stent angriff, auf die Intensivstation gekommen. Doch der Zustand des Filmstars erlaubte den Ärzten nicht, direkt notzuoperieren. Er musste vorerst ins künstliche Koma versetzt werden. Als sein Zustand sich verbesserte, durfte Heinz wieder aufwachen, doch die Infektion griff Speiseröhre und Aorta an. Letztere muss ebenfalls behandelt werden – laut Annika soll die OP möglichst zeitnah stattfinden.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

