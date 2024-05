Die Fans feiern TV-Star Tammy Slaton für ihre Abnehmerfolge!

Tammy Slaton (37) wird für ihre Abnehmerfolge von den Fans gefeiert! Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit" nahm in den letzten Monaten über 190 Kilogramm ab und präsentiert die Abnehmerfolge regelmäßig ihren Fans im Netz. Auf Reddit feiert man die TV-Persönlichkeit nun für den krassen Gewichtsverlust. "Ich habe gerade alle Staffeln nachgeholt, und wow, Tammy hat sich total verändert. […] Sie sieht körperlich ganz anders aus, aber auch ihre Einstellung und Verhaltensweisen scheinen positiver geworden zu sein", lobt eine Userin die Entwicklung der US-Amerikanerin. Ein weiterer Nutzer hebt Tammys Durchhaltevermögen hervor: "Manchmal sind es die stursten Menschen, die am Ende am erfolgreichsten sind."

Erst vor wenigen Wochen stellte Tammy ihre Abnehmerfolge erneut unter Beweis und veröffentlichte ein Foto aus dem Schwimmbad. Zusammen mit ihrer neuen Freundin Haley posiert die 37-Jährige am Beckenrand, die Füße ins Wasser baumelnd und sich dabei anlächelnd. Auch für diesen Post erhielt sie viel Zuspruch von den Fans. "Oh mein Gott, diese Transformation ist unglaublich. Ich freue mich so sehr zu sehen, wie weit du bereits gekommen bist, dass ich sogar ein bisschen weinen musste", lautete ein Kommentar.

Wie sehr die verlorenen Kilos auch Tammys Leben zum Positiven verändert haben, betonte sie in einem TikTok-Clip: "Meine Lebensqualität hat sich so sehr verändert. Bevor ich in die Reha ging, war ich verbittert, unglücklich, suizidgefährdet, deprimiert und einfach nur gemein." Seit der körperlichen Transformation komme sie auch besser mit ihrem Umfeld klar.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton und Haley Michelle, April 2024

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Juni 2023

