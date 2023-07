Leihmutterschaft: Cathy Hummels nimmt ihren Bruder in Schutz

Sie gibt ein deutliches Statement ab! Cathy Hummels (35)' Familie ist gewachsen: Denn ihr Bruder Sebastian und sein Mann sind vor wenigen Wochen Eltern eines Sohnes geworden. Im Netz präsentierte die Moderatorin schon ganz stolz den kleinen Mann auf einem niedlichen Bild. Doch offenbar kann sich nicht jeder mit ihrer Familie freuen. Cathy nahm Sebastian nun auf Social Media in Schutz!

In ihrer Instagram-Story machte sie nun deutlich, was für ein guter Vater ihr Bruder sei. "Als homosexuelles Paar hat man nur die Option einer Leihmutterschaft, um ein leibliches Kind zu bekommen. Der Sohn meines Bruders wird ein wunderschönes Leben haben [...]", schrieb Cathy. Was für Nachrichten sie bezüglich der Leihmutterschaft bekommen hat, ist nicht bekannt. Jedoch scheint die Ex von Mats Hummels (34) ihren Bruder nun ganz besonders supporten zu wollen.

"Er hat ein Kind über eine Leihmutter bekommen. Und weiter?", betonte Cathy nämlich ebenfalls. Sebastian scheint viel durchgemacht zu haben. Denn zu einem Video, in dem er sein Baby hält, schrieb die 35-Jährige: "Mein Bruder ist ein Held und hat eine wahre Odyssee des Bangens und Leidens hinter sich."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels hält ihren Neffen

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels im September 2022

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de