Elegant: Tiffany und Robert De Niro zu Gast beim Präsidenten

Vor wenigen Tagen veranstaltete der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden (81), ein nobles Dinner zu Ehren des japanischen Premierministers Fumio Kishida. Auf der exklusiven Gästeliste standen auch der Schauspielstar Robert De Niro (80) und seine Partnerin Tiffany Chen! Bei diesem besonderen Anlass zeigte sich das Paar von seiner besten Seite. Der Hollywood-Star entschied sich an diesem Abend für einen klassischen Look: Er präsentierte sich in einem eleganten schwarzen Smoking. Seine Freundin hingegen strahlte in einem Traum in Weiß. Die Filmproduzentin trug ein trägerloses, bodenlanges Satinkleid. Dazu kombinierte die Kampfsportlehrerin einen passenden Schal und schwarze High Heels. Trotz des wichtigen Termins im Weißen Haus konnten sie scheinbar die Finger nicht voneinander lassen: Händchen haltend erschienen sie zum Dinner.

Für die Investorin und den "Bus 657"-Darsteller scheinen sich die besonderen Anlässe zu überschlagen. Denn in diesem Monat haben sie noch einen Grund zur Freude: Ihre gemeinsame Tochter Gia Virginia Chen-De Niro feiert bereits ihren ersten Geburtstag! Das Paar hatte seine Schwangerschaft geheim gehalten, bis sie im Mai 2023 die süßen Baby-News verkündeten. Damals schwärmte Robert im Interview mit The Mirror: "Sie ist so ein bezauberndes Baby, so süß, wenn ich sie ansehe, ist alles andere vergessen!"

Neben dem Hollywood-Star und seiner Partnerin waren auch noch weitere große Namen aus der Politik und Wirtschaft zu dem Dinner des Präsidenten geladen. Mit von der Partie waren beispielsweise der Apple-Chef Tim Cook (63), der NASA-Manager Bill Nelson und der Amazon-Gründer Jeff Bezos (60). Dieser erschien in Begleitung seiner Verlobten Lauren Sanchez. Die US-amerikanische Schauspielerin strahlte in einem figurbetonten roten Spitzenkleid.

ActionPress Tiffany Chen mit Baby Gia im August 2023

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Weißen Haus im April 2024

