Süß: Robert De Niro (80) zeigt erstes Bild mit seinem Baby

Robert De Niro (80) ist ein stolzer Papa! Der Schauspieler hat eine große Familie: Er hat einen Sohn mit seiner ersten Ehefrau Diahnne Abbott (78) und außerdem ihre Tochter aus einer vorherigen Beziehung adoptiert, Zwillinge mit seiner langjährigen Freundin Toukie Smith und einen Sohn mit seiner zweiten Ehefrau Grace Hightower (68). Zudem kam 2011 ein Kind via Leihmutter zur Welt. Mit seiner jetzigen Partnerin Tiffany Chen durfte er im vergangenen Mai dann schließlich sein siebtes Kind begrüßen. Nun teilt Robert das erste Foto mit der kleinen Gia mit der Welt!

People zeigt einen besonders süßen Schnappschuss, auf dem der Filmstar mit seinem Baby auf seinem Schoß kuschelt. Sowohl der 80-Jährige als auch der kleine Wonneproppen lächeln in Richtung Kamera und fühlen sich sichtlich wohl. "Sie ist so ein bezauberndes Baby. So süß. Alles, was mich beschäftigt oder mir Sorgen bereitet, verschwindet einfach, wenn ich sie ansehe. Es ist wundersam", schwärmt Robert dazu.

Auch seine anderen, längst erwachsenen Kinder seien ganz begeistert von der kleinen Gia – und seine Enkelkinder! "Sie ist ihre Tante - [und] sie werden bald Teenager sein!", lacht Robert über seine ungewöhnliche Familienkonstellation.

Getty Images Robert De Niro 2020

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen im Januar 2024 in Palm Springs

