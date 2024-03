Robert De Niro und seine Tiffany turteln bei Pre-Oscar-Event

Robert De Niro (80) und seine Freundin Tiffany Chen stahlen auf der alljährichen Dinner-Party von Chanel vor den Oscars in Beverly Hills an einem Samstagabend allen die Show! Der Schauspieler erschien – wie auf diesem Foto zu sehen – in einem eleganten schwarzen Poloshirt, über dem er ein schickes dunkelblaues Sakko trug. An seiner Seite zog Tiffany in einem gewagten Mesh-BH unter einem tief ausgeschnittenen schwarzen Blazer die Blicke auf sich. Ihr Outfit rundete sie mit einer stylishen Sonnenbrille und einer pinkfarbenen Chanel-Handtasche ab. Das glücklich wirkende Paar erschien Arm in Arm zu dem von Stars nur so wimmelnden Pre-Oscar-Event.

Die beiden waren erstmals 2021 miteinander in Verbindung gebracht worden und begrüßten im April 2023 ihre gemeinsame Tochter auf der Welt. Robert, der bereits zweimal geschieden ist und eine beeindruckende Filmkarriere mit Klassikern wie "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier" und "Der Pate II" vorweisen kann, ist zudem stolzer Vater von sechs weiteren Kindern. Mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott (78) hat er Drena und Raphael, mit seiner Ex-Frau Grace Hightower (68) hat er Elliot und Helen und mit seiner ehemaligen Freundin Toukie Smith die Zwillinge Aaron und Julian.

Robert geht in seiner Rolle als Vater total auf! Im Interview mit People schwärmte der renommierte Schauspieler im Februar von seiner Tochter. "Sie ist so ein niedliches Baby. So süß", betonte der zweifache Oscar-Preisträger. Außerdem fügte er total stolz und glücklich hinzu: "Wenn ich sie ansehe, verschwindet alles andere. Es ist so eine große Freude und Erleichterung, einfach bei ihr zu sein."

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen, Mai 2023

Getty Images Robert De Niro bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2020

