Sommerhaus-Dreh läuft: Dieses Paar fliegt angeblich zuerst!

Im Sommerhaus der Stars geht es schon richtig rund! Das beliebte TV-Format sorgt Jahr für Jahr für mächtig Schlagzeilen. Immer wieder kommt es zu richtig Krach unter den Bewohnern – dieses Potenzial hat auch die diesjährige Staffel, in der unter anderem Claudia Obert (61) und ihr Toyboy Max Suhr (24), Tim Toupet (51) plus Anhang sowie Aleksandar Petrovic (32) mit Vanessa Nwattu dabei sind. Aktuell laufen die Dreharbeiten in Bocholt. Und schon jetzt wurde offenbar ein Paar aus dem Haus gekickt!

Wie die Bild berichtet, kam es in dem heruntergekommenen Feriendomizil zum ersten Exit. Demnach soll es ausgerechnet Quotengarantin Claudia und ihren Liebsten getroffen haben – die Designerin habe den Insider-Infos nach mehrfach Streit mit den anderen Paaren gehabt und diese verärgert. Als Konsequenz sollen diese das Duo bei der ersten Entscheidung rausgeschmissen haben.

Claudia dürfte der frühe Exit mächtig ärgern. Immerhin hatte die Society-Lady noch vor dem Drehstart große Töne gespuckt und behauptet: "Ich bin der einzige richtige und ehrliche Realitystars im deutschen Fernsehen!" Ob sie dieses Selbstbewusstsein wohl eingeholt hat? Was meint ihr? Stimmt unten ab.

Claudia Obert und Max Suhr

Claudia Obert und ihr Freund Max in Hamburg

Max Suhr und Claudia Obert im November 2022 in Hamburg

