Zu viel Botox? Fans geschockt von Kim Kardashians Gesicht!

Hat sie es übertrieben? Die Unternehmerin Kim Kardashian (42) hat in der Vergangenheit schon häufiger abgestritten, bei ihrem tollen Aussehen mit Beauty-Eingriffen nachgeholfen zu haben. Brüste, Nase, Po – die Vierfachmama beteuert, dass all das an ihr echt sei. Lediglich zum Botox hatte sie sich bekannt. Und genau damit soll sie es laut Fans nun übertrieben haben: Fans sind geschockt von Kims unnatürlicher Mimik!

In der neuesten Episode von The Kardashians sieht man den Reality-TV-Star für sein neues Führerscheinfoto posieren. Auf Reddit tauschen sich seitdem schockierte Zuschauer darüber aus, von der angestrengten Mimik Kims entsetzt zu sein. Offenbar würde sich die Stirn der Unternehmerin nicht bewegen, während ihre Mund- und Augenpartie beim Lächeln noch kleine Fältchen aufweise. Ein Nutzer schreibt: "Was haben diese Frauen angerichtet? Älterwerden in LA ist hart, aber es ist keine Straftat!" Ein anderer findet: "Kims Augen- und Nasenfalten auf den Fotos sehen so unnatürlich aus!"

Meistens bekommt die Influencerin positives Feedback für ihre Optik: Erst vor wenigen Tagen hatte sie mit heißen Urlaubsfotos von sich reden gemacht. Darauf war Kim in einem knappen blauen Bikini zu sehen gewesen, der ihre Kurven perfekt in Szene gesetzt hatte. Fans hatten sich unter dem Post begeistert gezeigt.

Kim Kardashian auf der Met Gala 2023

Kim Kardashian im April 2023

Kim Kardashian, Unternehmerin

