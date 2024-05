Schweren Herzens: Leyla Lahouar macht ihren Onlineshop dicht

Das wird jetzt wohl einige Beauty-Fans traurig stimmen: Leyla Lahouars (28) Onlineshop Zouleyna ist ab sofort geschlossen. Die TV-Bekanntheit, die vor allem durch ihre Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp deutschlandweit Aufmerksamkeit erlangte, hatte sich mit dem Online-Verkauf von falschen Wimpern ein zweites Standbein aufgebaut. Nun verkündet das Reality-Sternchen auf Instagram: "Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass Zouleyna den Betrieb eingestellt hat und unser Onlineshop nun geschlossen ist." Weshalb sie den Shop dichtmachen muss, gibt Leyla in dem Statement nicht preis.

In diesem Zuge bedankt sich die Beauty bei ihrer treuen Kundschaft, die sie bis zum Schluss begleitet hat: "Wir sind unglaublich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr uns über die Jahre gezeigt habt. Es war eine erstaunliche Reise, und wir hätten es ohne unsere treuen Kunden nicht geschafft." Allen jenen, die jetzt betrübt über die Neuigkeiten sind, gibt Leyla jedoch Grund zur Hoffnung: Am Ende des Statements appelliert sie an ihre Community, das offizielle Profil des Shops weiterhin auf Social Media zu verfolgen, um "Updates zu möglichen zukünftigen Unternehmungen" zu erhalten. Hat sie etwa schon eine neue Geschäftsidee?

Während es für Leyla in Sachen Business nicht ganz so rundzulaufen scheint, kann sie das von ihrem Liebesleben nicht behaupten. Seit ein paar Monaten gehen die Beauty und Dschungelcamp-Mitstreiter Mike Heiter (32) gemeinsam durchs Leben. In den sozialen Medien zeigen die Realitystars immer wieder, wie verliebt und glücklich sie miteinander sind. Obwohl ihre Liebe noch ziemlich frisch ist, möchten sie bereits den nächsten Schritt wagen und in eine gemeinsame Wohnung ziehen.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus, RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

