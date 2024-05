Plötzliches Aus mit Kathi: So schlecht geht es Kevin Yanik

Damit, dass Kathi Wagener (29) und Kevin Yanik (26) sich trennen, rechnete wohl kaum einer. Immerhin sind die beiden Influencer gerade erst zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch aus dem Nichts kam das Liebes-Aus wohl nicht. Im Promiflash-Interview erklärt Kevin jetzt, warum er und Kathi ihre Beziehung beendet haben. "Der Auslöser dafür waren schon mehrere Sachen. Es ist eigentlich ein Prozess, der schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre [lief]", meint der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer. In der Zeit habe er sogar Hilfe organisiert, damit das Paar an sich arbeiten könne. Er habe lernen müssen, mit ihren "Eigenarten" und "Erkrankungen" umzugehen. Genützt habe es aber am Ende nichts, so Kevin.

Er selbst habe sehr mit der Trennung zu kämpfen. "Mir geht es schlecht, mehr als schlecht. Meine Einstellung ist eigentlich, für immer zusammen zu sein, gerade wenn man Kinder hat und kämpft", meint er gegenüber Promiflash. Aber offenbar wolle er den Fokus darauf legen, bei sich selbst zu bleiben: "Mein psychischer Zustand und so, wie mit mir umgegangen wurde, lässt es nicht mehr zu. Und ich darf mich nicht selbst verlieren." Weiter ins Detail geht der zweifache Vater nicht. Und wie es jetzt mit den beiden weitergeht, wird wohl die Zeit zeigen.

Kennen und lieben gelernt hatten Kathi und Kevin sich in der Kuppelshow "Are You The One?". Im August 2021 hatte dann ihr erster Sohn das Licht der Welt erblickt, im Februar 2024 folgte Sohnemann Nummer zwei. In der Vergangenheit hatten die beiden schon mal eine Krise erlebt, doch gingen sie damals gestärkt aus der Situation heraus. Vor der Trennung gab es sogar Hochzeitspläne. Erst im Januar verrieten Kathi und Kevin, dass die Planung der Feier bereits in vollem Gange sei. Sogar ein Datum stehe schon fest. "Wir können es kaum erwarten", hieß es auf Instagram.

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, TV-Star

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

