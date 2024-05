Priscilla Presley schwärmt von Enkelin Riley am Geburtstag!

Heute hat Riley Keough (35) einen besonderen Grund zum Feiern: Es ist ihr 35. Geburtstag. An ihrem Ehrentag lässt es sich ihre Oma Priscilla Presley (79) natürlich nicht nehmen, ihrer Enkelin auf liebevolle Art und Weise zu gratulieren. Auf Instagram teilt die Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) ein rührendes Video, zu dem sie schreibt: "Ich wünsche meiner wunderschönen und talentierten Enkelin Riley alles Gute zum Geburtstag."

In dem kurzen Clip meldet sich die 79-Jährige sogar höchstpersönlich zu Wort – und macht dabei deutlich, was für ein enges Verhältnis sie zu dem Geburtstagskind pflegt. "Ich möchte meiner Enkelin Riley einen sehr, sehr glücklichen Geburtstag wünschen", wiederholt sie sich und gerät dabei ins Schwärmen: "Ich bewundere sie, ich denke, sie ist sehr talentiert, und ich liebe es, mit ihr Zeit zu verbringen."

Riley ist die Tochter der im letzten Jahr verstorbenen Sängerin Lisa Marie Presley (✝54) und des Schauspielers Danny Keough. Sie ist die älteste Enkelin von Elvis und Priscilla Presley. In ihrer Jugend hatte sie ihre Karriere als Model gestartet: Im Alter von 14 Jahren lief sie bereits für die Luxusmarke Dolce & Gabbana über den Laufsteg. 2010 gab die Beauty ihr Debüt als Schauspielerin an der Seite von Kristen Stewart (34) in "The Runaways". Bislang wurde Riley einmal für einen Emmy und zweimal für den Golden Globe Award nominiert. 2022 wurde sie erstmals mit der Caméra d’Or für "War Pony" bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet.

Getty Images Riley Keough und Priscilla Presley im Januar 2024

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Was haltet ihr von Priscillas Geburtstagsgruß?



