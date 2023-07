Knackige Kurven: Kim Kardashian zeigt ihren Bikinibody!

Sie geizt nicht mit ihren Reizen! Die Unternehmerin Kim Kardashian (42) ist für ihre verführerischen Kurven bekannt, die sie gerne modisch in Szene setzt. Auch im Urlaub macht die TV-Bekanntheit keine Pause davon, die Welt wissen zu lassen, was sie zu bieten hat. Auf Social Media zeigt Kim nun nämlich ihren sportlichen Körper – und zwar in einem knappen blauen Bikini!

Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit drei Fotos mit ihren Followern, die sie am Strand vor türkisblauem Wasser zeigen. Darauf posiert Kim in einem knappen blauen Triangel-Bikini, der ihre gebräunten Kurven in Szene setzt. Während sie auf zwei der Fotos vor den sich brechenden Wellen posiert, sieht man sie auf einem weiteren Bild strahlend auf die Kamera zulaufen. Als Bildbeschreibung wählt Kim die Worte "Nur eine kleine Erinnerung", die sie mit einem Diamant-Emoji abschließt.

Erst vor Kurzem hatte die vierfache Mutter mit einem anderen gewagten Fashion-Moment für Furore gesorgt. Kim war in einem sehr freizügigen schwarzen Kleid mit Cut-outs auf einer Hochzeit erschienen. Um ihre ehemalige Assistentin Stephanie Shepherd in den Hafen der Ehe zu entsenden, hatte sich die Unternehmerin für diesen aufreizenden Look entschieden.

Instagram Kim Kardashian im Juli 2023

Instagram Kim Kardashian im Juli 2023

MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

