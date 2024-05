Kevin Costner schwärmt von Dreharbeiten mit Ben und Matt

Gemeinsam mit Ben Affleck (51) und Matt Damon (53) stand Kevin Costner (69) 1989 für den Film "Feld der Träume" vor der Kamera. Die Karrieren der heutigen Megastars steckten damals noch in den Kinderschuhen: Ben und Matt spielten als Statisten mit. Bei seinem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live" erinnert sich Kevin nun an die damaligen Dreharbeiten. "Sie saßen auf der Tribüne – wie College-Jungs. Und sie lehnten sich beide gleichzeitig vor, lehnten sich gleichzeitig zurück und sahen sich gleichzeitig an", schwelgt der Schauspieler in Erinnerung und schwärmt zudem: "Wir unterhielten uns und sie waren voller Enthusiasmus. Sie waren Feuer und Flamme."

Auch Matt kann sich heute noch gut an die Zeit erinnern – denn Host Jimmy Kimmel (56) schrieb dem Filmstar noch während Kevins Auftritt eine Nachricht. So verriet der heute 53-Jährige, dass Kevin "zwischen den Aufnahmen mit den Statisten abhing". "Ich habe ihn gefragt, was er da macht, und er sagte: 'Ich drehe die Scheiße.' Und ich habe gelacht wie ein zwölfjähriges Mädchen", berichtete Matt außerdem. Er war schon damals ein großer Fan von Kevin und nahm ihn – ebenso wie Ben – zum Vorbild: "Es war eine große Sache für uns, weil er genau die Karriere hatte, die wir wollten."

Rund zehn Jahre später feierten Ben und Matt ihren eigenen Durchbruch in Hollywood: Gemeinsam standen sie für ihr Drama "Good Will Hunting" vor der Kamera, mit dem sie einen Oscar in der Kategorie "Bestes Drehbuch" gewannen. Heutzutage sind sowohl Ben als auch Matt aus dem Schauspielbusiness nicht mehr wegzudenken. Doch auch privat versteht sich das Duo bis heute gut – außer, es geht um das Thema Beziehungen. Matt soll nämlich nicht mit Bens Liebes-Comeback mit Jennifer Lopez (54) zufrieden sein, wie ein Insider gegenüber OK! verriet: "Matt hatte von Anfang an ernsthafte Vorbehalte gegenüber Bennifer 2.0. Er hat versucht, Ben öffentlich zu unterstützen, aber die Tatsache ist, dass er es hasst, wie J.Lo seinen Freund behandelt."

Getty Images Kevin Costner im Mai 2019

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck mit ihren Oscars, 1998

