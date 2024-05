Kurz vor dem Aus? J.Lo und Ben leben immer noch getrennt!

Seit einigen Wochen kursieren hartnäckige Gerüchte darüber, dass es um die Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) gar nicht gut stehen soll. Ein Insider gibt nun neue Details zu der nachgesagten Ehekrise der Sängerin und des Schauspielers gegenüber People preis. "Sie leben immer noch getrennt", meint der Tippgeber zu wissen und fügt hinzu: "Jennifer ist zurück in Los Angeles, um für die Tour zu proben. Es scheint ihr gutzugehen. Sie ist sehr auf die Arbeit konzentriert."

Am 24. Mai ging "Atlas" auf Netflix an den Start. In dem Science-Fiction-Actionfilm verkörpert Jennifer die Hauptrolle der Datenanalystin Atlas Shepherd. Sie steht der künstlichen Intelligenz sehr skeptisch gegenüber – und das mit gutem Grund. Seit Jahren macht sie Jagd auf die KI Harlan (Simu Liu, 35), mit der sie zusammen aufgewachsen ist und die damals beinahe die gesamte Menschheit ausgelöscht hätte.

Anfang der 2000er waren Jennifer und Ben schon einmal ein Paar gewesen – allerdings ging ihre Beziehung damals in die Brüche. Nach ihrer Trennung im Januar 2004 feierten die beiden im Sommer 2021 ihr Liebes-Comeback. Knapp ein Jahr später wagten sie den nächsten Schritt und gaben sich dann endlich das Jawort.

Getty Images Simu Liu, Jennifer Lopez und Sterling K. Brown auf der Premiere zum Film "Atlas" in Los Angeles

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

