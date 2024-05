So anders soll neuer "Bad Boys"-Film laut Will Smith sein!

Will Smith (55) und Martin Lawrence (59) waren Anfang der Woche anlässlich der Premiere ihres neuen Films "Bad Boys: Ride or Die" zu Besuch in Berlin. Im Gespräch mit Promiflash kommt der Vater von Jaden Smith (25) in Plauderlaune und erklärt, was diesen Streifen so besonders macht. "Wir wollten den Stil und die Energie des Streifens beibehalten, ihn aber gleichzeitig modernisieren", verrät der Hollywoodstar.

Eine gute Balance zu finden, stellte den Schauspieler und die Crew vor eine kleine Herausforderung. Viele der Zuschauer seien damals zu jung oder nicht auf der Welt gewesen, als der erste Teil im Kino anlief. Will plaudert außerdem im Promiflash-Interview aus: "Es stellte ein wirklich heikles Unterfangen dar. Das war eine ganz andere Zeit vor 30 Jahren und eine unterschiedliche Mentalität." Ob der Streifen die neue Generation begeistern kann, bleibt abzuwarten.

Zumindest Will sieht daran wohl keinen Zweifel. Er gab sich total selbstbewusst auf der Premiere und posierte gelassen vor der Menge. Gegenüber Promiflash gewährte der 55-Jährige sogar einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. "Wir haben eine Szene mit einem Esel gedreht, die es nicht in den Film geschafft hat!", lacht der US-Amerikaner und fügt hinzu: "Das war saukomisch!"

Getty Images Will Smith und Martin Lawrence, in Berlin 2024

Getty Images Will Smith, in Berlin 2024

