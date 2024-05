Beef und Tränen wegen "Kampf der Realitystars"-Telefonate!

In der achten Folge der fünften Kampf der Realitystars-Staffel geht es mal wieder rund: An der Wand der Wahrheit geht es diesmal um das Thema "Wer hat den größten Einschaltimpuls"? Die Zuschauer sehen Noah Cremer auf dem ersten Platz, Kevin Schäfer landet hingegen auf dem letzten Platz. Damit haben die Promis nur zwei von elf Kandidaten richtig gerankt – und das bleibt nicht ohne Konsequenzen, wie sich schnell herausstellt...

In der Folge erhalten die Stars und Sternchen insgesamt drei Minuten, um mit ihren Liebsten zu Hause zu telefonieren. Kevin darf als Letztplatzierter als Erstes in die Chefetage und kann theoretisch ausrechnen, wie lange jeder mit seinen Liebsten sprechen kann. Es sind eigentlich maximal 16 Sekunden – er telefoniert jedoch ganze 48 Sekunden mit seiner Mama. Die Zwillinge Heidi und Heike Kapuste brauchen das Budget fast mit 57 Sekunden auf. Nina Anhan lässt nur noch neun Sekunden übrig für alle anderen. Aleks Petrovic (33) telefoniert mit seiner Freundin Vanessa Nwattu, doch dann ist das Guthaben plötzlich aufgebraucht. Somit bleibt Noah, Calvin Kleinen (32), Chris Manazidis, Isi Glück, Christoph Oberheide und Cecilia Asoro die Chance auf eine Videobotschaft verwehrt.

Nicht weiter verwunderlich, dass bei der Rückkehr in die Sala ziemlich dicke Luft herrscht. Am Ende wird aufgelöst, welcher Kandidat wie lange telefoniert hat. "Ich habe meinen Freund und meine Familie seit Wochen nicht gehört und die kommen und telefonieren zwei, drei Minuten – sind die dumm?", regt sich Cecilia auf. Nina beteuert dabei: "Ich habe das so verstanden, dass jeder drei Minuten bekommt." Als die Situation eskaliert, fangen Heidi und Heike an, zu weinen – da sie ein schlechtes Gewissen plagt...

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Cecilia Asoro und Noah Cremer bei "Kampf der Realitystars" 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Heidi und Heike Kapuste, "Kampf der Realitystars"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr den Frust der Kandidaten verstehen? Ja, total. Ich fand die Aktion auch sehr egoistisch. Nein, ich finde das übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de