Tina Knowles packt aus: So schüchtern war Beyoncé als Kind!

Beyoncé (42) begeistert ihre Fans unter anderem durch ihre selbstbewusste Art auf der Bühne. Ihre Mutter Tina Knowles (70) enthüllt nun, dass ihre Tochter in ihrer Jugend weniger aufgeschlossen war. "Sie war sehr schüchtern und wurde ein bisschen gemobbt", verrät die Unternehmerin in einem Interview mit Vogue und erinnert sich: "Aber an einem Tag setzte sie sich für jemanden ein – sie setzte sich nicht für sich selbst ein, sondern für andere."

Rückblickend löse es besondere Gefühle bei der 70-Jährigen aus, dass ihre Tochter über sich hinauswachsen konnte. "Ich werde ganz emotional, wenn ich darüber rede!", gibt Tina zu und sinniert: "Ich hätte nicht stolzer auf sie sein können." Auf ihrem Instagram-Account kommentiert die Fashiondesignerin zudem: "Jedes Kind ist anders. Aber alle sind besonders. Ich glaube, Kinder werden mit ihrer Persönlichkeit geboren. Meine drei Mädels sind alle ganz unterschiedlich."

Dass die Mutter der Sängerin aus dem Nähkästchen plaudert, was ihre Familie anbelangt, ist nicht das erste Mal. Vor wenigen Wochen schwärmte sie in einem Interview mit E! News beispielsweise über Beyoncés Zwillinge. "Rumi (6) ist erstaunlich – eine erstaunliche Künstlerin, Malerin und Schöpferin", behauptete die stolze Oma und fügte hinzu, dass Sir (6) dafür "nicht so sehr an Mode interessiert" und ein "ruhiger, sehr kluger" Junge sei.

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé, März 2010

Instagram / mstinaknowles Beyoncé mit ihren drei Kindern

