Eingekauft? North West bekommt Hate für ihr Musical-Debüt

Am vergangenen Wochenende feierte North West (10) ihr großes Bühnendebüt in einer Liveshow von "König der Löwen". Dort schlüpfte sie in die Rolle des jungen Simba und sang den Song "I Just Can't Wait to Be King". Doch nun werden einige Stimmen laut, dass die Zehnjährige die Rolle nur bekommen hat, weil ihre berühmte Mama Kim Kardashian (43) sie da hineingebracht hat. Wie mehrere User auf TikTok nämlich kritisieren, soll die Skims-Unternehmerin ziemlich viel springen lassen für ihren Spross. Auch musste North wohl nicht am gesamten Castingprozess teilnehmen.

"Während wir mit einem anderen Mädchen und ihrer Mutter im Castingraum warteten, kam jemand herein. Es war Kim Kardashian mit North West. Wir hatten gehört, dass es jemanden in der Branche gab, der seine Finger im Spiel hatte, um seine Tochter vor den Casting-Direktor zu bekommen", erklärte die TikTokerin Jenny Matthews. Die Familienmutter hatte sich bereits Hoffnungen für ihre Tochter gemacht – sie wurde dann jedoch von Kim ausgebootet: "Aber Kim Kardashian hat angeblich dafür bezahlt, dass ihre Tochter in dieser Produktion mitspielt – und ihre Tochter hat nicht die Erfahrung für diese Rolle, wie man sehen konnte."

Bisher hat sich Kim zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Im Netz zeigte die 43-Jährige jedoch, wie stolz sie auf ihren Spross ist. So teilte die The Kardashians-Bekanntheit ein paar Aufnahmen ihrer ältesten Tochter. Aber auch andere Familienmitglieder unterstützten die angehende Sängerin – so waren unter anderem auch Papa Kanye West (46) und Oma Kris Jenner (68) mit bei der Vorführung.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, Kris Jenner und Kim Kardashian, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr auch, dass North nur durch den Einfluss ihrer Mutter an die Rolle gekommen ist? Ja, ganz sicher! Das ist kein Zufall. Nein, ich denke nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de