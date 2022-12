"Game of Thrones"-Spin-off: Jon Schnee kehrt endlich zurück

Jon Schnee (Kit Harington, 36) ist bald wieder auf den Bildschirmen! Nachdem mit Game of Thrones eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten zu Ende gegangen ist, müssen die Fans nicht traurig sein. Es wird nämlich mehr als nur einen Ableger geben. Nach House Of The Dragon wird es auch bald eine Serie rund um den Publikumsliebling Jon Schnee geben. Und zu dem neuen "Game of Thrones"-Format gibt es schon erste Details.

Wie US Weekly erklärte, wird die Serie, die den Arbeitstitel "Snow" trägt, nach den Ereignissen nach "Game of Thrones" spielen. Die Fans können sich auch über eine Rückkehr von Hauptdarsteller Kit freuen. Dass es Bezüge zur Mutterserie geben wird, ist recht wahrscheinlich, aber von Gastauftritten war bisher noch nicht die Rede. Dennoch ist ein Wiedersehen mit unter anderem Sansa Stark (Sophie Turner, 26) oder ihrem Bruder Bran (Isaac Hempstead-Wright, 23) nicht auszuschließen. Eine Überschneidung mit "House of the Dragon" wird eher nicht passieren, da das Spin-off Jahrhunderte vor den Ereignissen in "Game of Thrones" spielt.

Der Autor der Buchvorlage George R. R. Martin (74) erklärte außerdem in seinem Blog "Not A Blog", dass Kit diesmal aktiv an der Produktion seiner eigenen Serie beteiligt sein werde. "Ja, es war Kit, der die Idee hatte. Ich kann euch die Namen der Autoren nicht nennen, weil die Serie noch nicht freigegeben ist. [...] Aber Kit hat sie auch mitgebracht, sein eigenes Team, und sie sind großartig", schwärmte der Schriftsteller.

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

RTL II Maisie Williams, Isaac Hempstead-Wright und Sophie Turner in "Game of Thrones"

Getty Images George R. R. Martin bei IMDb Live, 2019

