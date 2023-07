Heidi Klum lässt in der Stadt der Liebe alle Hüllen fallen!

Heidi Klum (50) zieht es vor, ohne Kleidung im Hotelzimmer abzuhängen! Die Germany's next Topmodel-Jurorin hatte vor wenigen Tagen einen Abstecher nach Paris gemacht, wo sie bei der Paris Couture Fashion Week zu Gast war. Dort präsentierte sich die Frau von Tom Kaulitz (33) wie gewohnt sexy in einem freizügigen Kleid. Weniger ist mehr scheint bei dem Model aktuell das Motto zu sein – denn Heidi teilte ein Nackt-Pic!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 50-Jährige Schnappschüsse, auf denen sie eindeutig ohne Klamotten zu sehen ist. Heidi war in einem luxuriösen Hotelzimmer in der Modemetropole untergebracht – verträumt schaute die vierfache Mutter aus dem Fenster, einige Körperstellen bedeckte sie mit dem Vorhang. Ob es sich bei dem Fotografen um ihren Gatten handelte?

Schließlich hatte Tom seine Liebste in die französische Hauptstadt begleitet. Obwohl Heidi aus beruflichen Gründen verreist war, kam bei den Turteltauben die Zweisamkeit nicht zu kurz. Via Instagram teilte Heidi nämlich private Einblicke, die sie mit Tom in der Stadt der Liebe zeigen.

Getty Images Heidi Klum, Juli 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum in einem Hotelzimmer in Paris, Juli 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz mit Heidi Klum in Paris, Juli 2023

