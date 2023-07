Hot or Not? Heidi Klum in Halb-Halb-Look auf Fashion Week!

Was für ein Look! Heidi Klum (50) ist als Topmodel bekannt für ihre außergewöhnlichen Outfits. Besonders an Halloween begeistert die Germany's next Topmodel-Jurorin mit aufwendigen Kostümen. Doch auch für ihre Auftritte auf dem Red Carpet lässt sich die Blondine nicht lumpen und schmeißt sich in auffällige Kleider. So auch jetzt wieder: Auf der Paris Fashion Week posiert Heidi in einem außergewöhnlichen Fummel!

Auf der einen Seite besteht Heidis Kleid aus einem fließenden schwarzen Stoff, das an ein edles Abendkleid erinnert. Ihre andere Körperhälfte wird an den Brüsten und der Hüfte des Models jeweils von gebundenen blauen Bändern bedeckt, die an der Seite verknotet sind. Den Look rundet die 50-Jährige mit schwarzen High Heels und roten Finger- und Fußnägeln ab.

Ihre Tage in Paris genießt Heidi jedoch nicht nur bei den Shows der Fashion Week! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) verbringt sie offenbar auch einige romantische Tage in der Stadt der Liebe. Vor wenigen Tagen wurden die beiden Turteltauben auf dem Weg zum Hotel gesichtet und vom Blitzlichtgewitter umhüllt. Doch das störte die Blondine offenbar gar nicht: Bevor sie das Hotel betraten, drehte sich die vierfache Mutter noch einmal um und schenkte den Fotografen ein nettes Lächeln.

Getty Images Heidi Klum, Fashion Week Paris

Getty Images Heidi Klum, Juli 2023

MCvitanovic / SplashNews / ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum in Paris

