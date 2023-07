"Mein Mädchen": John Mulaney widmet Olivia Munn süße Worte

Olivia Munn (43) feierte vor wenigen Tagen Geburtstag! Seit 2021 ist es offiziell: Die Schauspielerin und John Mulaney (40) sind ein Paar. Kurze Zeit später überraschten die beiden ihre Fans auch mit süßen Babynews! Seit Sohnemann Malcolm Hiệp auf der Welt ist, teilen sie immer wieder niedliche Einblicke in ihren Familienalltag. John ehrte seine Olivia mit süßen Worten zu ihrem Geburtstag!

"Alles Gute zum Geburtstag, mein Mädchen", schrieb der Komiker liebevoll zu einem Familienfoto in seiner Instagram-Story. "Vielen Dank für ein weiteres Jahr, in dem wir wie Dummköpfe lachen, wie Teenager erziehen und ständig nach deiner Brille suchen", fügte John seinem Text noch hinzu. Seine Liebste repostete den Beitrag und bedankte sich für all die Glückwünsche. "Ich liebe euch alle", kommentierte sie glücklich.

Erst vor wenigen Tagen hatte der stolze Papa seiner Olivia zum US-amerikanischen Vatertag zuckersüße Worte gewidmet. "Du hast mich zu einem Vater gemacht, Olivia. Dafür werde ich dich für immer lieben", hatte John eine Bilderstrecke mit seiner kleinen Familie betitelt.

Anzeige

Getty Images John Mulaney im Mai 2023

Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem kleinen Sohn Malcolm Hiệp

Anzeige

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de