Olivia Munn und John Mulaney feiern süßes Silvester-Date

Olivia Munn (42) und John Mulaney (40) läuten das neue Jahr mit romantischer Zeit zu zweit ein! Im Jahr 2021 hatten die Schauspielerin und der Komiker verkündet, dass sie ein Paar sind. Nur wenig später überraschten die zwei ihre Fans mit Baby-News. Seit Sohnemann Malcolm Hiệp auf der Welt ist, können sich ihre Follower regelmäßig über niedliche Updates aus dem Eltern-Alltag der beiden freuen. Das neue Jahr läuteten Olivia und John nun jedoch ohne ihren Kleinen ein.

Via Instagram teilte Olivia einige Schnappschüsse davon, wie sie und John den Jahreswechsel verbracht haben. Statt mit ihrem Sohnemann in das neue Jahr zu rutschen, gönnten sich die beiden eine entspannte Pärchenzeit – und verbrachten Silvester mit einer Reihe von Freunden in New York City. Auf den Fotos wird klar: Olivia und John haben total viel Spaß und starten 2023 mit bester Laune!

Das vergangene Weihnachtsfest hatten die beiden jedoch gemeinsam mit ihrem Kleinen verbracht. Einblicke in die besinnlichen Feiertage, wie sie mit Söhnchen Malcolm vor ihrem geschmückten Tannenbaum posierte, gewährte die 42-Jährige nämlich später in ihrer Instagram-Story. "Frohe Weihnachten", wünschte sie ihren Followern mit ihrem Sprössling auf dem Arm.

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Olivia Munn und ihr Baby Malcolm im Juni 2022

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit Freunden in New York City

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihr Sohn Malcolm

