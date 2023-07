Romantisch? Tim Kühnel und Steffi genießen zusammen Dinner

Sind sie nun zusammen oder nicht? Im März dieses Jahres hatte Tim Kühnel seinen Fans verraten, dass er Single ist. Doch jetzt scheint sich sein Beziehungsstatus geändert zu haben, immerhin streut der einstige Love Island-Teilnehmer Liebesgerüchte: Vor wenigen Tagen wurde er Händchen haltend mit Stefanie Hermann gesichtet. Die zwei scheinen definitiv viel Zeit miteinander zu verbringen – denn Tim und Steffi genossen ein gemeinsames Dinner!

In ihrer Instagram-Story teilte die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit nämlich ein Foto vom Dinner mit dem 26-Jährigen. Steffi versah das Foto mit den Worten "Zeit fürs Abendessen" und markierte Tim. Ein Geheimnis aus ihrem Rendezvous wollten die Realitystars offensichtlich nicht machen – der Hottie teilte das Bild ebenfalls in seiner Story.

Am Dienstag hatte ein Insider gegenüber Promiflash berichtet, dass die zwei zusammen unterwegs waren. "Am Wochenende habe ich sie gemeinsam auf einer Veranstaltung in der Nähe von Stuttgart gesehen und fotografiert", erklärte der Leser. Wie die Bilder zeigen, legte Tim seine Hand um die Blondine.

Promiflash Tim Kühnel und Stefanie Hermann

Instagram / bianca__stefanie Stefanie Hermann im Mai 2021

Promiflash Tim Kühnel und Stefanie Hermann

