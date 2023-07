Wimbledon-Absage: Nick Kyrgios genießt Date mit Freundin

Nick Kyrgios (28) bringt sich auf andere Gedanken. Der Tennisspieler sollte aktuell eigentlich beim Wimbledon-Turnier in London auf dem Platz stehen. Doch seine Teilnahme musste er kurzfristig absagen. Der Grund war ein Bänderriss im Handgelenk. Im Netz zeigte der Belgier sich sichtlich enttäuscht über das verpasste Turnier. Doch offenbar weiß er genau, wie er sich ablenken kann: Nick und seine Liebste gönnen sich einen romantischen Abend.

In seiner Instagram-Story teilt Nick ein Foto seiner Freundin Costeen Hatzi. Mit zufriedenem Gesichtsausdruck schlürft die Influencerin einen Cocktail in einem romantischen Restaurant. In dem engen schwarzen Kleid ist sie für ihren Partner sicher ein Hingucker. Offenbar genießen die beiden jetzt ihre gemeinsame Zeit in London, wenn der Sportler schon nicht am Turnier teilnehmen kann. Ob Nick sich für den gemeinsamen Abend auch so herausgeputzt hat wie Costeen, offenbart er seinen Followern aber nicht.

Mit Costeen geht Nick seit etwa einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Und das Paar scheint unzertrennlich zu sein. Aber nicht nur die Brünette unterstützt ihren Partner bei seinem Sport. Auch er steht ganz hinter ihrer Arbeit. Als sie im Februar ihren ersten Werbedeal abschließen konnte, platzte er fast vor Stolz und schrieb im Netz: "Das Mädchen tut große Dinge. Ich bin stolz auf dich, Baby, wir erobern alles."

Anzeige

Instagram / k1ngkyrg1os Costeen Hatzi, Influencerin

Anzeige

Instagram / costeenhatzi Costeen Hatzi und Nick Kyrgios im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und Costeen Hatzi im Juli 2022 auf den Bahamas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de