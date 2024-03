Laut seiner Freundin: Nick Kyrgios möchte unbedingt ein Baby

Nick Kyrgios (28) und seine Liebste haben konkrete Zukunftspläne. Der Tennisprofi und seine Freundin Costeen Hatzi sind seit Dezember 2021 zusammen und können sich ein Leben ohne einander nicht vorstellen, wie die Beauty jetzt in einem Interview verrät. Laut der Influencerin könne sich das Paar eine Hochzeit und gemeinsamen Nachwuchs durchaus vorstellen. "Wir haben definitiv Gespräche geführt... wir lieben uns, aber wir haben es nicht eilig. Es wird passieren, wenn es passiert. Nick sagt mir jeden Tag, dass er ein Baby will", erklärte Costeen gegenüber The Daily Telegraph.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verriet die 23-Jährige, dass sie sich gerne als typische Spielerfrau sehe und sie nicht nachvollziehen könne, "warum [der Begriff] so negativ besetzt ist". Denn Costeen schäme sich nicht dafür, den Sportler zu supporten: "Ich bin ein Individuum, aber gleichzeitig unterstütze ich meinen Partner." Im Gegenzug sei Nick seiner Partnerin ebenfalls eine gute Stütze, wie sie erklärte: "Er unterstützt mich wirklich, und ich bin sehr froh, ihn zu haben." Allerdings habe Costeen zu Beginn ihrer Beziehung einige Zweifel gehabt, da er für sein auffälliges Verhalten auf dem Tennisplatz bekannt ist.

Auch das Privatleben des Australiers sorgt für viele Schlagzeilen. Nicks Ex-Freundin Chiara Passari hatte behauptet, dass Nick sie im Dezember 2021 körperlich angegriffen haben soll, weswegen er sich im August 2022 vor Gericht verantworten musste. Wie Spiegel berichtete, kam es für den 28-Jährigen zu keiner Verurteilung wegen Körperverletzung. Jedoch hatte Nick gestanden, seine Ex während eines Streits zu Boden gestoßen zu haben.

