Nanu? Nick Kyrgios und Boris Becker streiten sich im Netz

Sie liefern sich einen Schlagabtausch der anderen Art! Eigentlich gehört Nick Kyrgios (28) aktuell zu den Profis auf dem Tennisplatz. Doch in diesem Jahr lief es für den Sportler alles andere als rund: Andauernd verletzte sich Nick, weshalb er nur ein einziges Match bestreiten konnte. Aufgrund dessen hadert der Australier aktuell mit seiner Karriere. Das hindert Nick aber nicht daran, fies über seinen Sportkollegen und Tennislegende Boris Becker (56) herzuziehen!

"Das Spiel war damals so langsam. Ich habe Boris Becker gesehen und ich sage nicht, dass sie zu ihrer Zeit nicht gut gewesen wären. Aber zu sagen, dass sie heutzutage gleich gut wären, ist absurd", zog Nick in einem Interview über Boris und andere ehemalige Spieler her. Boris lässt das aber nicht auf sich sitzen. "Nick ist in Sachen Tennis in letzter Zeit ziemlich vorlaut. Warum spricht er über einen Sport, den er ganz offensichtlich hasst? Fakten-Check: Nick hat noch kein Grand-Slam-Turnier als Spieler oder Coach gewonnen (ja, eines im Doppel). Wo kommt also die Glaubwürdigkeit her?", kontert der 56-Jährige auf X.

Doch damit nicht genug: Nick holt erneut zum Gegenschlag aus! "Ich habe Federer (42), Nadal (37), Djokovic (36), Murray (36) geschlagen, also denke ich schon, dass ich ein bisschen glaubwürdig bin. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu sehen, dass Novak dich in deinen besten Jahren geschlagen hätte", wettert der 28-Jährige. "Haha, dieser Kerl spricht von Glaubwürdigkeit", stichelt Nick in einem weiteren Post und scheint damit auf Boris' Verurteilung im April 2022 zu zweieinhalb Jahren Haft anzuspielen.

Getty Images Nick Kyrgios auf dem Tennisplatz

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Getty Images Nick Kyrgios bei einer Pressekonferenz

