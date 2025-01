Costeen Hatzi führt kein glamouröses Leben als Spielerfrau

Costeen Hatzi, die Freundin des australischen Tennisspielers Nick Kyrgios (29), hat überraschend offen über ihr Leben an der Seite eines Spitzensportlers gesprochen. Im Gespräch mit 9Honey verrät die 24-Jährige, dass ihr Alltag oft alles andere als glamourös sei. Tatsächlich sei es oft relativ langweilig. "Ich verbringe viel Zeit alleine auf der Tour", erklärte sie. Der Tagesablauf konzentriert sich komplett auf Nicks Training und Matches. Während er stundenlang auf dem Platz steht oder Physiotherapie bekommt, bleibt Costeen oft alleine und orientiert sich an seinem Zeitplan. Zwar verbringen die beiden nachmittags auch Zeit miteinander, doch ihr Leben wird stark von den Anforderungen des Profi-Tennis dominiert.

Bevor sie Nick 2021 kennenlernte, führte Costeen ein ganz anderes Leben. Die damals noch studierende Psychologin arbeitete als Rezeptionistin in einem Autohaus und machte nebenbei erste Schritte als Unternehmerin mit ihrem kleinen Online-Business. Erstmals in Kontakt kamen sie, als Nick ihr auf Instagram wegen eines von ihr verkauften Spiegels schrieb. Was als professioneller Austausch begann, entwickelte sich schnell zu einem romantischen Abenteuer. Während sie den Tennisspieler zuvor nur aus negativen Schlagzeilen kannte, zeigte sich Nick für sie als völlig anders: "In den Medien wurde er anders dargestellt, als er in Wirklichkeit ist", gab sie gegenüber Stellar zu.

Mittlerweile sind sie mehr als drei Jahre zusammen und scheinen immer noch sehr verliebt ineinander. Tatsächlich sollen sie sich sogar eine Hochzeit und möglicherweise ein Baby zusammen vorstellen können. Wie die Spielerfrau gegenüber The Daily Telegraph im vergangenen Jahr schon erzählte: "Wir haben definitiv Gespräche geführt... wir lieben uns, aber wir haben es nicht eilig. Es wird passieren, wenn es passiert. Nick sagt mir jeden Tag, dass er ein Baby will."

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und seine Freundin Costeen Hatzi im Dezember 2022

Getty Images Costeen Hatzi und Nick Kyrgios im Januar 2023 in Melbourne

