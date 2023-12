Dauernd verletzt: Tennisstar Nick Kyrgios denkt ans Aufhören

Nick Kyrgios (28) hadert mit seiner Karriere. 2022 hatte die Zukunft des Profisportlers so vielversprechend ausgesehen: Er hatte es bei Wimbledon bis ins Finale geschafft. Doch in diesem Jahr lief es dann gar nicht gut auf dem Platz: Weil der Australier dauernd verletzt war – unter anderem mit einer Knie- und einer Handgelenksverletzung – konnte er nur ein einziges Match bestreiten und kann auch bei den Australian Open 2024 nicht teilnehmen. Davon ist Nick so gefrustet, dass er ans Aufhören denkt...

"Wenn es nach mir ginge, möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr spielen", gesteht er im Podcast "On Purpose with Jay Shetty". Nick sei wegen der drei Operationen einfach erschöpft: "Ich bin erst 28 Jahre alt, ich wollte immer eine Familie und keine Schmerzen haben. Wenn ich aufstehe, kann ich nicht ohne Schmerzen laufen." Dennoch will der ehrgeizige Tennisstar noch nicht endgültig aufgeben und sich noch mal an die Spitze zurückkämpfen. "Ich habe um einen Grand Slam gekämpft, also will ich wieder auf dieses Niveau kommen. Es könnte also noch ein bisschen dauern", meint er abschließend über sein Karriere-Aus.

Auf dem Platz machte Nick in der Vergangenheit nicht nur mit seinen guten Leistungen auf sich aufmerksam. Er gilt als richtiger Rowdy unter den Tennisspielern: Wegen diverser Ausraster während der Spiele wie Spuckattacken gegen einen Fan musste er bereits über 17.000 Euro Strafe zahlen.

Getty Images Nick Kyrgios auf dem Tennisplatz

Getty Images Nick Kyrgios vor dem Training für das Wimbledon-Turnier

Getty Images Nick Kyrgios im Januar 2023

