Verfolgungsjagd: Nick Kyrgios jagt den Dieb seines Autos!

Nick Kyrgios (28) macht mal wieder Schlagzeilen. Der Tennisstar ist dafür bekannt, auf dem Court ab und an mal auszurasten – doch auch abseits des Platzes sorgt er gerne für Aufsehen: Seine Ex-Freundin hatte ihm Gewalt in der Beziehung vorgeworfen. Die Klage wurde gerade erst abgewiesen. Jetzt kam der Sportler erneut in Kontakt mit der Polizei – diesmal allerdings als Held! Nick stellte einen Dieb, der sein Auto gestohlen hatte!

Wie ABC Australia berichtet, wurde Nicks Mutter Norlaila am vergangenen Montag von einem Mann mit einer Waffe bedroht, bevor er den Tesla ihres Sohnes entwendete. Doch der Wimbledon-Finalist reagierte sofort: Wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht, trackte er das Auto per Tesla-App und drosselte die Geschwindigkeit des Wagens aus der Ferne auf 80 km/h. Die informierte Polizei konnte so eine Straßensperrung errichten und den Täter 30 Minuten nach der Straftat unter enormem Protest schon wieder aus dem gestohlenen Auto holen.

Nick ist nicht der einzige Tennisspieler, der zuletzt Opfer einer Straftat wurde! Sein Sport-Kollege Grigor Dimitrov (31) war erst vor wenigen Wochen auf offener Straße überfallen worden: Ein Dieb auf dem Moped riss ihm durch die Fensterscheibe seines Autos die Luxusuhr im Wert von circa 70.000 Euro vom Handgelenk.

Getty Images Nick Kyrgios im Januar 2023

Eric Kowalsky / MEGA Nick Kyrgios im August 2022

Getty Images Grigor Dimitrov, Tennis-Star

