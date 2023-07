Arme Kim Kardashian: Tom Brady flirtet mit Emily Ratajkowski

Tom Brady (45) sieht sich wohl anderweitig um! Nach der Trennung von Pete Davidson (29) hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Kim Kardashian (42) mit dem NFL-Star anbandelt. Doch obwohl es kurz darauf hieß, dass die Beziehung der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und Tom rein platonisch sei, soll Kim auf auf Tom fliegen. Der scheint aber Interesse an einer anderen Frau zu haben: Angeblich soll Tom mit dem Model Emily Ratajkowski (32) anbandeln!

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber Daily Mail. Sowohl Kim als auch Tom und Emily besuchten die Party des Milliardärs Michael Rubin. Die Unternehmerin und der 45-Jährige sollen allerdings kaum etwas miteinander zu tun gehabt haben – Tom verbrachte den Abend nämlich mit der Laufstegschönheit! "Er hat den Abend mit Emily Ratajkowski verbracht – sie waren die meiste Zeit des Abends zusammen und sahen sehr vertraut aus", verrät die Quelle und fügt außerdem hinzu: "Sie haben die Party nicht zusammen verlassen, aber wenn sich jemand nahekam, dann die beiden."

Was wohl Kim von den angeblichen Flirtereien hält? Sie soll nämlich doch ein Auge auf den Ex von Gisele Bündchen (42) geworfen haben: "Später am Abend hat sich Kim Mut angetrunken und Freunden erzählt, dass sie auf Tom abfährt", berichtete ein Informant gegenüber People über den besagten Party-Abend.

Getty Images Tom Brady, Januar 2023

Getty Images Emily Ratajkowski, Schauspielerin

Getty Images Kim Kardashian im April 2023

