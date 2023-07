Eigentlich vergeben: Rami Malek turtelt mit einer anderen!

Was läuft denn zwischen diesen beiden? Eigentlich ist Rami Malek (42) glücklich vergeben. Seit 2018 geht der einstige James-Bond-Bösewicht mit seiner Partnerin Lucy Boynton (29) durchs Leben. Doch sind die zwei inzwischen etwa getrennt? Denn Rami wurde nun vertraut mit einer anderen Frau gesichtet – und diese ist keine Unbekannte. Zusammen mit The Crown-Star Emma Corrin turtelte er nun auf einem Konzert...

Wie Daily Mail nun berichtet, besuchten die beiden zusammen ein Konzert von Bruce Springsteen (73). Auf den Rängen saßen Rami und Emma zusammen – und beim Bestaunen der Gesangskünste des Musikers auf der Bühne blieb es nicht, wie die Fotos zeigen. Denn der Oscar-Preisträger und seine Begleitung saßen dicht zusammen, flüsterten sich immer wieder was zu – zudem hatte der 42-Jährige auch die Hand auf Emmas Oberschenkel. Ist Rami also von Lucy getrennt und bändelt nun mit seiner Kollegin an?

Rami und Lucy hatten ihre Beziehung weitestgehend privat gehalten. Die beiden hatten sich 2018 am Set von "Bohemian Rhapsody" kennen und lieben gelernt. Drei Jahre später hatten sie den nächsten Schritt gewagt und waren zusammen gezogen.

Emma Corrin, "The Crown"-Darstellerin

Rami Malek, Schauspieler

Lucy Boynton und Rami Malek, Schauspieler

