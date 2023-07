Einsicht? Matty Healy räumt ein, Fehler gemacht zu haben!

Matty Healy (34) ist in den vergangenen Wochen ziemlich häufig in den Schlagzeilen gelandet! Angeblich soll er die Sängerin Taylor Swift (33) gedatet haben. Die Fans der "Love Story"-Interpretin waren davon jedoch gar nicht begeistert. Schließlich hatte der Sänger der Band The 1975 sich wohl unter anderem rassistisch geäußert. Mittlerweile sollen die beiden Musiker wieder getrennte Wege gehen. Doch wurden dem Briten nun die Augen geöffnet? Matty würde gerne einige Aussagen zurücknehmen!

"Ich habe Fehler gemacht", räumt der Musiker nun bei einem Konzert ein, wie Daily Mail berichtet. Dabei geht Matty jedoch nicht darauf ein, worauf genau er sich bezieht. "Aber wisst ihr was, es gibt viele Dinge, die ich gesagt habe und Witze, die ich gerissen habe, die ich gerne zurücknehmen würde", fährt der 34-Jährige fort. Wenn er die Möglichkeit hätte, würde er womöglich sogar einige seiner Songs zurücknehmen.

Doch nicht bloß Taylors Fans schienen ihre angebliche Beziehung zu Matty nicht gutzuheißen. Wie Radar Online erfuhr, soll auch die Freundin des Popstars Gigi Hadid (28) den The-1975-Frontmann streng im Blick behalten haben. Ein Insider behauptete: "Sie ist besorgt, dass er eine schlechte Idee sein könnte, weil er eine dunkle Vergangenheit hat."

Getty Images Matty Healy, 2019

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Matty Healy im März 2023

