Taylor Swifts Fans nennen neuen Lover Matt "rassistisch"

Taylor Swifts (33) Fans sind offenbar nicht allzu begeistert von ihrer neuen Liebe! Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Sängerin und ihr langjähriger Partner Joe Alwyn (32) in Zukunft getrennte Wege gehen. Seither bandelt die "Anti-Hero"-Interpretin mit Matt Healy (34) an – für so manche Anhänger der Musikerin ein absolutes No-Go! Manche Taylor-Fans halten Matty sogar für rassistisch!

Am Freitag kamen neue Kuschel-Aufnahmen an die Öffentlichkeit, die Taylor und Matty gemeinsam bei einem Dinner mit Freunden in New York City zeigen. Laut Radar Online reagieren die Fans der 33-Jährigen im Netz gespalten auf die Romanze mit dem 1975-Sänger. "Sie sieht zwar glücklich aus, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Schluss machen wird, weil er eine rassistische Ratte ist", lautet nur ein Kommentar eines Fans, der Matty rechtes Gedankengut vorwirft.

Der Grund: Matty war in der Vergangenheit offenbar öfter wegen kritischer Verhaltensweisen aufgefallen. So soll er laut dem Magazin erst kürzlich in die Kritik geraten sein, weil er bei einem Auftritt auf der Bühne den Nazi-Gruß gezeigt hatte und mit Konzertbesuchern aneinandergeraten war. Außerdem soll er sich im April in einem Podcast unangemessen über ausländische Akzente geäußert haben, sodass die Episode sogar von allen Musik-Plattformen runtergenommen wurde.

Getty Images Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2019

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Matty Healy auf dem Coachella 2019

