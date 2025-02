Update zum Prozess um The 1975 nach Männer-Kuss auf Bühne

Die britische Band The 1975, angeführt von Matty Healy (35), steht aktuell in einem Rechtsstreit vor dem Obersten Gerichtshof. Der Grund: Während eines Auftritts beim Good Vibes Festival in Malaysia im Juli 2024 küsste Matty auf der Bühne seinen Bandkollegen Ross MacDonald. Dieses Verhalten führte zur sofortigen Absage des dreitägigen Festivals, da Malaysia strenge Anti-LGBTQ+-Gesetze durchsetzt. Laut Mirror fordere der Veranstalter Future Sound Asia (FSA) nun Schadensersatz in Höhe von 2.285.494 Euro. Vor Gericht wird darüber gestritten, ob die Bandmitglieder persönlich oder nur ihre Produktionsfirma für den entstandenen Schaden verantwortlich gemacht werden können.

Die Festivalorganisatoren machen geltend, dass die Band gegen vertragliche und gesetzliche Vorgaben in Malaysia verstoßen haben, darunter ein ausdrückliches Verbot von bestimmten Verhaltensweisen wie Küssen. Laut Edward Cullen KC, dem Anwalt der Band, seien die Vorwürfe jedoch unhaltbar. Er argumentierte, die Verantwortung könne nicht den einzelnen Bandmitgliedern zugeschrieben werden, da der Vertrag ausschließlich mit ihrer Produktionsfirma abgeschlossen worden sei. Zudem wies er darauf hin, dass es sich um mutmaßliche Verstöße gegen malaysische Gesetze handle, die nicht in die Zuständigkeit seiner Mandanten fielen. FSA behauptet hingegen, die Band habe ihr provokantes Verhalten absichtlich geplant, einschließlich des Kusses und anderer Aktionen wie Schmuggeln von Alkohol auf die Bühne.

Matty Healy ist seit Jahren bekannt für seine impulsiven Bühnenauftritte und polarisierenden Statements, mit denen er immer wieder aneckt. Der Sänger, der öffentlich über seine frühere Drogensucht und ihre Überwindung gesprochen hat, macht sich regelmäßig für LGBTQ+-Rechte stark, obwohl er sich selbst als heterosexuell identifiziert. Während einige Fans sein Verhalten als mutiges Zeichen der Solidarität feiern, sehen Kritiker darin eine unnötige Provokation, die andere Beteiligte – wie in diesem Fall die Festivalorganisatoren – in Schwierigkeiten bringt. Wie das Ende des Prozesses aussehen wird, bleibt vorerst unklar. Die Behörden von Malaysia haben die Band allerdings auf eine landesweite schwarze Liste gesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matty Healy im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / gabbriette Matty Healy und seine Freundin Gabriella Bechtel, mit Lorde, Charli XCX und Co., Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige