Jasi_xx3 posiert zwei Monate nach Geburt im Bikini am Pool

Jasi_xx3 (20) genießt ihren Sommerurlaub! Die TikTok-Bekanntheit durfte vor rund zwei Monaten zum zweiten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen. Die kleine Miriya ist der erste gemeinsame Nachwuchs von ihr und ihrem neuen Freund Mou – aus einer früheren Beziehung hat die Influencerin schon Töchterchen Eleyna. Nun ist die Geburt schon einige Wochen her – und Jasmin zeigt ihren After-Baby-Body im Bikini!

Derzeit befindet sich die 20-Jährige im Sommerurlaub mit ihrer Familie. Auf Instagram teilt Jasi nun einen tollen Schnappschuss von sich im neonpinken Bikini. Stolz posiert die Netzbekanntheit für die Kamera und präsentiert ihren Körper – von der zweiten Geburt ist ihr kaum etwas anzumerken! "Ich bin jetzt das zweite Mal in Kroatien und ich liebe es hier", schreibt Jasi außerdem dazu.

Ihre Fans sind wegen des Fotos total aus dem Häuschen – und können kaum glauben, dass die zweite Geburt der YouTuberin nur wenige Wochen her ist. "Bin neidisch, deine Figur ist wieder so mega nach der Schwangerschaft, davon kann ich nur träumen", schreibt etwa eine Followerin. "Bitte wie kann man nach zwei Schwangerschaften so aussehen", schwärmt eine andere.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren zwei Kindern

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 in Kroatien

Instagram / jasi_xx3 Influencer-Pärchen Mou und Jasi_xx3 mit ihrer Tochter Miriya

