Prinzessin Kate setzt mit diesem Kleid ein großes Statement!

Prinzessin Kate (41) hat sich bei ihrem Outfit wohl mal wieder Gedanken gemacht! Vor über 20 Jahren lernten sich Prinz William (41) und die stilsichere Britin an der University of St. Andrews kennen und sind seither unzertrennlich. Seitdem kann die Dreifachmama immer wieder mit ihren Looks auf jeglichen Veranstaltungen begeistern. So schön strahlt Kate nun bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung und macht gleichzeitig auf ein wichtiges Thema aufmerksam!

Zu einem wohltätigen Polospiel erschien die Prinzessin mit ihrem Liebsten in einem knöchellangen hellblauen Kleid mit einem weißen Muster darauf. Das luftige Sommerkleid stammt jedoch nicht von einer beliebigen Marke: Kate scheint sich etwas bei ihrer Auswahl gedacht zu haben! Das Öko-Label Beulah London setzt sich für Frauen in Indien ein, die Opfer von Zwangsprostitution wurden.

Auch dem Thronfolger scheint Kates Händchen für Mode nicht entgangen zu sein. Wie ein Video von Greatest Hits Radio News zeigt, war William bei einem Termin in Birmingham vor wenigen Monaten von einer Bürgerin darauf hingewiesen worden, wie toll doch Kates Outfit aussehe. Daraufhin hatte der Prinz bloß stolz gelächelt und verkündet: "Oh, sie sieht immer toll aus."

Anzeige

ActionPress Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Polospiel in Windsor

Anzeige

ActionPress Prinzessin Kate bei einem Polospiel in Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de