Sydney Sweeney und Noah Centineo strahlen auf Fashion Week!

Schöne Kombination! Derzeit findet in Paris die Couture Fashion Week statt, für die sich zahlreiche Prominente auf den Weg in die Stadt der Liebe gemacht haben. Auch das ein oder andere Gesicht aus Film und Fernsehen gibt sich die Ehre und möchte wissen, was in der Welt der Mode schon bald trendy sein wird. Das Spektakel wollten sich auch die Schauspielkollegen Sydney Sweeney (25) und Noah Centineo (27) nicht entgehen lassen: Die beiden posierten bei einer Show strahlend schön für die Fotografen!

Die "Giorgio Armani Privé Fall/Winter 2023 Fashion Show" besuchte Noah in Begleitung seiner hübschen Schauspielkollegin. Während Sydney in einem hochgeschlossenen Spitzenkleid überzeugte, das den Blick auf ihren schwarzen BH freigab, war der Mädchenschwarm in einem klassischen schwarzen Hemd erschienen. In lässigen Posen und mit coolem Blick posierten die beiden für die Kameras der Fotografen.

Sydney ist seit 2022 mit ihrem Partner Jonathan Davino verlobt. Erst kürzlich waren die beiden bei einem Date in New York City zusammen gesichtet worden. Die Fashion Week in Paris besuchte die Schauspielerin daher an der Seite Noahs offenbar nur als gute Kollegin.

Getty Images Sydney Sweeney und Noah Centineo auf der Paris Fashion Week im Juli 2023

Getty Images Sydney Sweeney und Noah Centineo auf der Paris Fashion Week im Juli 2023

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

