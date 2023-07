Wakeboard-Unfall: Sofia Richie zeigt sich mit blauem Auge

Sofia Richie (24) hat es erwischt! Eigentlich könnte es für die Tochter von Lionel Richie (74) momentan nicht besser laufen. Erst im April hat sie ihrem Liebsten Elliot Grange im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Südfrankreich das Jawort gegeben. Kurz danach ging es für das frisch vermählte Paar in die Flitterwochen auf die Malediven. Seit einigen Tagen ist Sofia wieder im Urlaub, in dem es allerdings ziemlich actionreich zugeht: Sie machte bereits einen Hubschrauberflug und war Wakeboarden. Bei letzterer Aktivität hat sie sich nun aber verletzt!

Auf Instagram teilte die 24-Jährige eine Reihe von Fotos, auf denen sie lässig auf einem Boot posiert. Dabei ist kaum zu übersehen, dass sie ein blaues Auge im Gesicht hat. Sofia musste sich beim Wakeboarden offenbar gegen das Wassersportgerät geschlagen geben. "Wakeboard: 1, Sof: 0", scherzte sie in der Bildunterschrift. Wie sich der Unfall zugetragen hat, verriet sie aber nicht.

Bei einer anderen Wasseraktivität war zuvor wohl noch alles gut gegangen. Vor wenigen Tagen hatte Sofia ihren Body auf einem Stand-up-Paddel in Szene gesetzt. "Du bist atemberaubend", schwärmte nur einer von vielen Fans unter den sexy Fotos.

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Juli 2023

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Juli 2023

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie, Model

